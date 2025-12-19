È accaduti a Hail nel nord del Paese

U na rara nevicata ha imbiancato la città di Hail, nel nord dell’ Arabia Saudita. Secondo i residenti il fenomeno non si registrava da trent’anni, regalando uno spettacolo suggestivo e insolito in una regione dominata dal deserto. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Neve nel deserto: l’Arabia Saudita si risveglia bianca dopo trent’anni iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

