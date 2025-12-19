Dyker Heights Brooklyn | il quartiere delle luci di Natale che incanta il mondo
Lontano dai riflettori di Manhattan, in un angolo residenziale di Brooklyn dove le case vittoriane si allineano lungo viali alberati, accade ogni inverno qualcosa di straordinario. A partire dal giorno successivo al Thanksgiving, Dyker Heights si trasforma in uno spettacolo luminoso che attira oltre 160.000 visitatori da ogni angolo del mondo. Non è Rockefeller Center, non è Times Square: è un quartiere dove famiglie italoamericane hanno dato vita, quasi per caso, a una delle tradizioni natalizie più sorprendenti d’America. L’origine di una tradizione: la storia di Lucy Spata. Tutto iniziò nel 1986, quando Lucy Spata e suo marito Angelo si trasferirono nell’84ª Strada tra la 11ª e la 12ª Avenue. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Leggi anche: A Natale siamo tutti più buoni, e chissà che non sia lo spirito delle feste a far riconciliare David e Victoria Beckham con il primogenito Brooklyn
Leggi anche: Brooklyn Fitboxing: il workout che sta facendo impazzire il mondo
I quartieri più belli al mondo con le case illuminate per Natale: dalla Lapponia a New York; Natale a New York 2025: cosa fare? eventi, shopping, offerte; Mete più cercate per Natale e Capodanno: tra le più desiderate, tante italiane (e una sorpresa); Cosa fare a New York Dicembre 2025 | Clima, Offerte, Eventi.
Dyker Heights: il quartiere di Brooklyn che sembra uscito da un film di Natale - Un itinerario suggestivo tra le strade residenziali di Dyker Heights dove, ogni dicembre, le case si trasformano in scenografie luminose capaci di stupire adulti e bambini ... siviaggia.it
Turismo a New York: tour notturno e luci a Dyker Heights, Brooklyn - IT) New York, simbolo di energia e vitalità, è una città in continua evoluzione che regala esperienze indimenticabili ai suoi visitatori. meteogiornale.it
Luci a Dyker Heights - L’assenza di linee della metropolitana ha fatto sì che il quartiere di Dyker Heights fosse protetto dalla gentrificazione, consentendogli di mantenere quell’aria anni 70- ilmanifesto.it
Nei primi giorni di Gennaio troverò ancora le decorazioni a Dyker Heights - facebook.com facebook
Vi presento il quartiere di Dyker Heights, ovvero dove si sia potuto spingere il confronto testosteronico "gara addobbi natalizi" tra due vicini (sino a coinvolgere un intera comunità, peraltro scopro composta da molti emigrati italiani) #viaggisumisura x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.