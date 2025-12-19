Le ultime novità sulle condizioni di Dybala svelano se sarà titolare nella sfida tra Juventus e Roma. L’attaccante argentino sta affrontando alcune questioni fisiche, ma le ultime indiscrezioni indicano un possibile impiego dal primo minuto. Cosa deciderà lo staff biancoceleste? Ecco tutte le aggiornamenti in vista di questa importante sfida all’Allianz Stadium.

© Juventusnews24.com - Dybala titolare o no in Juventus Roma? Ultimissime novità sulle condizioni dell’argentino, ecco come sta e cosa accadrà allo Stadium

Dybala sarà titolare o no in Juventus Roma? Svelate le condizioni dell’argentino e cosa accadrà domani all’Allianz Stadium. In conferenza stampa alla vigilia di Juve Roma, Gian Piero Gasperini si è soffermato sulle condizioni di Paulo Dybala, grande ex nella sfida con i bianconeri. Le sue dichiarazioni. DYBALA – «Lo valutiamo oggi: proviamo, testiamo e vediamo se è in grado di giocare dall’inizio, di entrare a gara in corso o di andare in panchina. Le motivazioni credo siano sempre molto alte. Non penso che un giocatore del suo livello abbia problemi di motivazione. È solo una questione di condizione: deve stare bene, poter sprintare, calciare e farlo nel miglior modo possibile, avere la possibilità di giocare sui livelli che ci si aspetta da lui». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Infortunio Chiesa, Slot annuncia importanti novità sulle condizioni dell’ex Juventus: come sta dopo l’ultimo stop fisico. Ecco cosa ha detto

Leggi anche: Dybala, deciso il futuro dell’ex Juve? Svelato il suo desiderio, cosa accadrà con la Roma nelle prossime settimane. Ultimissime

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Juve-Roma su Sky, una partita da 10; Il grande ex titolare nello scontro diretto? Paulo Dybala in dubbio a -2 da Juventus-Roma; Juventus - Napoli Women in Diretta Streaming | IT; Probabili 15ª: Inter, più Pio che Bonny con Lautaro. Roma, Ferguson avanti a Dybala.

CIOTTI: “Dybala? Rivederlo titolare contro la Juventus sarebbe una sorpresa”; FIDANZA: “Mancini non gioca in maniera scorretta” - Rivederlo titolare contro la Juventus sarebbe una sorpresa”; FIDANZA: “Mancini non gioca in maniera scorretta” proviene da Roma news. msn.com