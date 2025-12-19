Dybala-Roma nessuna separazione a gennaio | addio rimandato a giugno?

La Roma e Dybala continuano il loro cammino insieme, con l’addio rinviato a giugno. Mentre si avvicina il gennaio, cresce l’attesa per le decisioni future, in un contesto di mercato che potrebbe portare importanti novità. Con il 2026 sempre più vicino, i riflettori sono puntati sulla strategia giallorossa e sulle eventuali mosse per rafforzare l’attacco nel prossimo futuro.

© Sololaroma.it - Dybala-Roma, nessuna separazione a gennaio: addio rimandato a giugno? Con l’avvicinarsi del 2026 mancano sempre meno giorni anche all’inizio della finestra invernale di calciomercato, che in casa Roma potrebbe cambiare volto all’attacco. I giallorossi sono alla ricerca di nuove pedine per migliorare il reparto, con Raspadori e Zirkzee in cima alle preferenze, con la possibilità che venga conclusa anche qualche cessione. A rientrare in questa categoria potrebbero essere Dovbyk e Baldanzi, il cui addio dalla Capitale sembrerebbe qualcosa in più che una sola ipotesi. Chi invece dovrebbe restare è Paulo Dybala, nonostante le continue voci di un interesse del Boca Juniors. 🔗 Leggi su Sololaroma.it Leggi anche: Roma, nessuna novità sul rinnovo di Dybala: possibile addio a zero in estate Leggi anche: Dybala, addio alla Roma a gennaio? Lui risponde con un post Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Qui Roma - Dybala potrebbe lasciare i giallorossi a fine stagione - Matteo Moretto, sul canale YouTube, ha dato alcuni aggiornamenti sul futuro di Paulo Dybala. tuttojuve.com

Rinnovo Dybala, operazione complicata: possibile separazione con la Roma a giugno - Il mercato della Roma entra nel vivo e tra le varie situazioni ci sono anche quelle relative al rinnovo dybala che sembra essere in bilico. sportpaper.it

Mercato Roma, per Dybala niente addio a gennaio: si va verso la separazione a giugno - Nonostante i forti e continui rumors che arrivano dall'Argentina, il numero 21 giallorosso non dovrebbe lasciare la Capitale a metà stagione ... msn.com

Dybala lascia la Roma a fine stagione Cosa sta succedendo - facebook.com facebook

#Dybala e #Pellegrini: per il rinnovo la #Roma chiede un taglio netto dello stipendio. Fiducia per #Celik x.com

