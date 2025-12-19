Dybala-Roma nessuna separazione a gennaio | addio rimandato a giugno?
La Roma e Dybala continuano il loro cammino insieme, con l’addio rinviato a giugno. Mentre si avvicina il gennaio, cresce l’attesa per le decisioni future, in un contesto di mercato che potrebbe portare importanti novità. Con il 2026 sempre più vicino, i riflettori sono puntati sulla strategia giallorossa e sulle eventuali mosse per rafforzare l’attacco nel prossimo futuro.
Con l’avvicinarsi del 2026 mancano sempre meno giorni anche all’inizio della finestra invernale di calciomercato, che in casa Roma potrebbe cambiare volto all’attacco. I giallorossi sono alla ricerca di nuove pedine per migliorare il reparto, con Raspadori e Zirkzee in cima alle preferenze, con la possibilità che venga conclusa anche qualche cessione. A rientrare in questa categoria potrebbero essere Dovbyk e Baldanzi, il cui addio dalla Capitale sembrerebbe qualcosa in più che una sola ipotesi. Chi invece dovrebbe restare è Paulo Dybala, nonostante le continue voci di un interesse del Boca Juniors. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
