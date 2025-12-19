Dybala a Torino con la Roma | la prima accoglienza da parte dei tifosi della Juventus per la Joya

tra aeroporto e albergo. La Roma è sbarcata a Torino a circa 24 ore dal fischio d’inizio del big match contro la Juventus, sfida cruciale per le ambizioni Champions di entrambe le formazioni. I giallorossi, guidati da Gian Piero Gasperini, hanno raggiunto il capoluogo piemontese nella serata di venerdì per trascorrere la vigilia in ritiro prima del confronto all’ Allianz Stadium. L’arrivo della squadra ha generato grande fermento, con numerosi sostenitori che hanno atteso il gruppo già presso lo scalo di Caselle. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

