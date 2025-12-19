DVB Group accelera nel 2025 | nasce MFO e cresce la finanza ESG

Nel 2025, DVB Group si distingue per una crescita significativa e un forte consolidamento. A Lugano, il 19 dicembre, nasce MFO, segnando un nuovo capitolo nell’ambito della finanza ESG. Un anno di evoluzione che rafforza la posizione dell’azienda nel panorama finanziario, puntando su innovazione e sostenibilità per un futuro sempre più solido e dinamico.

© Sbircialanotizia.it - DVB Group accelera nel 2025: nasce MFO e cresce la finanza ESG A Lugano, il 19 dicembre 2025, DVB Group chiude l’anno con un bilancio che parla di crescita e consolidamento. La holding svizzera, attiva tra finanza, asset management e advisory societaria, attribuisce i risultati a una visione orientata al lungo periodo e a un ruolo sempre più centrale negli investimenti responsabili. Un anno che rafforza l’identità . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it Leggi anche: L’Esg cambia volto. Nasce la finanza europea della difesa Leggi anche: Cantina Tollo group ottiene il premio Industria Felix Esg Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. DVB Grace Capital guarda all’innovazione italiana: nel radar degli investimenti c’è la tech company Webidoo - DVB Grace Capital, la società di investimenti con sede a Lugano e parte del gruppo svizzero DVB Group, accelera la sua strategia nel settore tecnologico europeo con una mossa che potrebbe ridisegnare ... ilgiornale.it Campari Group accelera nel riassetto del portafoglio e cede due marchi storici. Il gruppo ha raggiunto un accordo per la vendita di amaro Averna e del mirto di Sardegna Zedda Piras a ILLVA SARONNO HOLDING S.p.A., proprietaria tra gli altri di Disaronno e - facebook.com facebook Oltre 10.000 auto l’anno… e zero compromessi sulla sicurezza! Gruppo Marino accelera scegliendo la cybersecurity H24 di WINDTRE BUSINESS. Da un approccio reattivo a uno proattivo, con AI e EDR #CyberSecurity #windtre #AI #EDR #automotive x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.