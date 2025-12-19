Dura protesta dei tifosi della Fiorentina | cosa accadrà domenica

Una dura protesta dei tifosi della Fiorentina si fa sentire, mentre la crisi della squadra si approfondisce. Con soli 6 punti in campionato e nessuna vittoria, i viola attraversano un momento difficile che si riflette anche in Europa. La situazione si fa ancora più complicata dopo la sconfitta contro il Losanna, lasciando il club in bilico tra delusione e incertezza, con lo sguardo rivolto agli spareggi di domenica.

Una crisi senza fine, quella della Fiorentina, che oltre all'ultimo posto che occupa in campionato con soli 6 punti dopo 15 gare e nessuna vittoria all'attivo (nell'ultimo turno è arrivata la sconfitta interna contro il Verona ), ha perso anche l'ultima e decisiva gara di Conference League contro il Losanna e sarà costretta a disputare gli spareggi avendo concluso al 15esimo posto. Per queste ragioni, la tensione con i tifosi è alle stelle ed in vista della gara di Serie A di domenica 21 dicembre contro l'Udinese, il cuore pulsante della curva ha già stabilito di protestare facendo mancare il proprio apporto nei primi 20 minuti, con i tifosi che entreranno allo stadio in un secondo momento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Maxi-esodo verso Losanna. Speranza e contestazione: in 1000 nel settore ospiti. La Fiesole non perdona più; Dopo l’ACCVC, anche la Fiesole si prepara a una dura protesta già a partire da oggi; Una protesta impattante e duratura: la Fiesole non perdona più, una nuova linea; Fiorentina-Verona, che disastro per la Viola! Squadra in ritiro fino a data da destinarsi, Vanoli in bilico.

