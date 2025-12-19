Dune | Awakening Capitolo 3 Funcom ha svelato tanti nuovi dettagli
Funcom ha svelato oggi i primi dettagli del Capitolo 3, il prossimo aggiornamento gratuito in arrivo per Dune: Awakening, il gioco di sopravvivenza open world ispirato al romanzo di Frank Herbert e ai film campioni d’incassi di Denis Villeneuve e Legendary Entertainment. Capitolo 3 aggiornamento gratuito: l’Endgame migliore di sempre La maggior parte dei miglioramenti e delle aggiunte nel Capitolo 3 derivano direttamente dalle richieste e dai back dei giocatori. Una delle richieste più popolari è stata quella di fornire ai giocatori più possibilità di progressione una volta raggiunto il livello 6. 🔗 Leggi su Game-experience.it
