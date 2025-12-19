Due stupri fotocopia a Milano | ecuadoriano seguiva ragazzine all’uscita della metro e le violentate sotto casa

Due episodi di violenza a Milano ripropongono con inquietante somiglianza un grave problema di sicurezza. Un uomo ecuadoriano seguiva ragazzine minorenni all’uscita della metropolitana, pedinandole su un monopattino elettrico fino alle porte di casa prima di aggredirle. Questi episodi sollevano ancora una volta la questione della tutela delle giovani e della necessità di interventi immediati per garantire un ambiente più sicuro.

Individuava ragazze minorenni e sole all’uscita della metropolitana, poi le pedinava su un monopattino elettrico fino a casa e appena loro aprivano il portone, le aggrediva per abusare di loro. Un ragazzo di 19 anni, ecuadoriano, è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Milano per violenza sessuale: l’arresto è avvenuto lo scorso 13 dicembre. Le accuse ai suoi danni sono gravi e riguardano due episodi, avvenuti la scorsa estate, contestati al 19enne. Due stupri fotocopia. Stazione e metro a Milano ormai fuori controllo. Ecuadoriano stupra due ragazzine a distanza di un mese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

