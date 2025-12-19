Due scooter si scontrano in piazzale Europa paura per due ragazzi Sul posto i soccorritori

Due scooter si sono scontrati in piazzale Europa, generando grande paura tra i due giovani coinvolti. L’incidente, avvenuto intorno alle 22, ha richiesto l’intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i mezzi di emergenza per prestare le prime cure e garantire la sicurezza dei ragazzi coinvolti, ancora sotto shock per l’accaduto.

ANCONA - Incidente tra due scooter nella tarda serata di ieri. Lo scontro è avvenuto attorno alle 22.30 in piazzale Europa, all'innesto con via Martiri della Resistenza, quasi di fronte a un negozio di frutta e verdura.Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Gialla di Ancona insieme a.

