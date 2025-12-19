Due ori due bronzi e tanti piazzamenti di rilievo per il Club Scherma Salerno agli Interregionali Under 14 di Baronissi

Il Club Scherma Salerno si distingue agli Interregionali Under 14 di Baronissi, portando a casa due ori e due bronzi, oltre a numerosi piazzamenti di rilievo. I giovani atleti salernitani dimostrano talento e determinazione, confermando la qualità del settore giovanile della società e alimentando le speranze per future grandi performance. Un risultato che sottolinea l’impegno e la passione della squadra in un evento di grande livello.

Al PalaUnisa due ori e due bronzi per i giovani fiorettisti salernitani nella prova interregionale Under 14. BARONISSI. Il Club Scherma Salerno si conferma grande protagonista del fioretto giovanile. Due ori, due bronzi e tanti piazzamenti di rilievo per i fiorettisti del sodalizio salernitano nello scorso weekend dedicato alla 2^ Prova Interregionale Under 14 andata in scena al PalaUnisa di Baronissi. L'evento, organizzato con la consueta esperienza ed efficienza proprio dal Club Scherma Salerno presso la splendida struttura sita nel Campus di Medicina dell'Università di Salerno, grazie alla disponibilità e collaborazione dell'Ateneo e del CUS, ha visto in pedana atleti di tutte le società di Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Molise, in un'autentica festa di sport.

