Due oceani un’amicizia eterna e un viaggio che emoziona

Un racconto che attraversa due continenti, un’amicizia che sfida il tempo e le distanze, e un viaggio ricco di emozioni. Un’esperienza autentica che unisce cuore e tecnologia, dando vita a un’esperienza unica e coinvolgente. Un intreccio di sentimenti e innovazione, dove la forza dell’amicizia si intreccia con le possibilità offerte dall’intelligenza artificiale.

Il 24 dicembre 2025, proprio alla vigilia di Natale, arriva su tutte le piattaforme digitali "DUE OCEANI", pubblicato da EXETRA RECORD, il nuovo singolo di Alberto Salaorni, cantautore veronese che da anni trasmette emozioni autentiche attraverso la sua voce, la sua inseparabile chitarra e soprattutto una lunga serie di concerti dal vivo insieme alla sua Al-B.Band. Questo nuovo progetto musicale conferma infatti la sensibilità artistica e narrativa di Alberto Salaorni, capace di trasformare esperienze personali in canzoni intense e coinvolgenti.

