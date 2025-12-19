Due nuovi murales sul cavalcavia Pertini di Udine

Giovani studentesse e studenti a disegnare i due nuovi murales comparsi sul cavalcavia Pertini, a Udine. L'infrastruttura di Udine Nord si è tinta di nuovo con l'arte dei ragazzi dell'indirizzo Edile e artistico del Cefs, con il supporto del Malignani. I graffiti sono stati presentati oggi. 🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

