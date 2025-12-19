Firenze, 19 dicembre 2025 – Sono stati annunciati oggi due nuovi collegamenti internazionali da Volotea, la compagnia aerea delle piccole e medie città europee, continuando il rafforzamento della propria offerta in Toscana: dal 21 settembre 2026 decollerà il nuovo volo da Firenze verso Oviedo, capitale delle Asturie, mentre dal 6 novembre 2026 sarà possibile volare da Pisa a Tolosa. Entrambe le rotte saranno operate con due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì. “Con l’avvio dei voli per Oviedo e Tolosa, Volotea rafforza il proprio impegno per la connettività della Toscana e si conferma un partner chiave per lo sviluppo del turismo incoming e outgoing sul territorio – ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due nuovi collegamenti aerei fra Toscana, Spagna e Francia

