Due incidenti stradali nel territorio aretino hanno coinvolto tre persone, tutte in codice 2. La giornata si è rivelata intensa per i soccorritori della provincia di Arezzo, chiamati ad intervenire in due distinti eventi che hanno richiesto l’intervento del 118 dell’ASL Toscana Sud Est. Un bilancio che evidenzia ancora una volta l’importanza della prudenza e dell’attenzione sulla strada.

Due incidenti stradali nel territorio aretino: ferite tre persone, tutte in codice 2

Giornata di interventi per i soccorsi nel territorio della provincia di Arezzo, dove ieri si sono verificati due distinti incidenti stradali che hanno richiesto l’attivazione del 118 dell’ASL Toscana Sud Est. Il primo episodio è avvenuto nel pomeriggio a Montevarchi, in via Gramsci, dove due auto si sono scontrate. L’allarme è scattato intorno alle 16, con l’intervento della Misericordia di Montevarchi, della Misericordia di Pian di Scò, dell’automedica del Valdarno, oltre alla polizia municipale e ai vigili del fuoco. Nell’incidente sono rimasti feriti una donna di 43 anni e un uomo di 63 anni, entrambi trasportati all’ospedale La Gruccia in codice 2. 🔗 Leggi su Lortica.it

