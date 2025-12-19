Due 13enni rapinati con il coltello per 20 euro

Ancora violenza tra giovani: due 13enni sono stati rapinati con un coltello per soli 20 euro, un episodio che scuote la comunità di Sacile. La zona delle casette di Natale, nel cuore del centro storico, si è trasformata in scena di un gesto sconsiderato. Un richiamo all’urgenza di riflettere sulla crescita e sulla sicurezza dei nostri ragazzi.

© Pordenonetoday.it - Due 13enni rapinati con il coltello per 20 euro Ancora violenza tra giovani. Ancora armi in mano per qualche spicciolo. L'ultimo episodio è avvenuto a Sacile, nella zona delle casette di Natale che si trovano nel cortile di Palazzo Regazzoni, in pieno centro storico. Le vittime sono due 13enni residenti a Prata di Pordenone. Secondo quanto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Leggi anche: Fermato con 20 mila euro di cocaina e un coltello: niente carcere, il giudice dispone l'obbligo di firma Leggi anche: Fermato con 20 mila euro di cocaina e un coltello: niente carcere, il giudice dispone l'obbligo di firma La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Rapina a due tredicenni, minacciati con i coltelli e derubati della paghetta: caccia ai giovani aggressori; Segnale telefonico sul Campanile della Val Montanaia: il progetto punta a garantire soccorsi tempestivi anche nei luoghi difficili da...; Sci, aprono anche le piste di Sella Nevea e restano gli skipass a prezzo ridotto. Tutti gli impianti e i costi; Finanziaria, il bottino per la città: «Portiamo il Friuli verso la crescita». Rapina due tredicenni, minacciati con i coltelli e derubati della paghetta: caccia ai giovani aggressori - Ennesimo episodio di violenza giovanile, stavolta a Sacile, da parte delle bande che girano con i coltelli in tasca e pretendono dai ragazzini soldi, giubbotti o ... ilgazzettino.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.