Ducati senza rivali | numeri da dominio assoluto in MotoGP

I numeri sono da paura. Sei titoli costruttori consecutivi, quattro titoli piloti con tre campioni diversi (Bagnaia 2022-23, Martin 2024, Marquez 2025), terza tripla corona (2007, 2022, 2025), ed ancora 88 gare consecutive a podio (Aragon 2021 – Valencia 2025), record assoluto in MotoGP. “E’ un grande motivo di orgoglio“, ha dischiarato l’ad Claudio Domenicali, “le vittorie non si possono comprare. La visibilità che ne deriva è impagabile. Incrementa l’awareness del marchio, associandolo a competenza, tecnologia e capacità organizzativa”. “Da ingegnere, sono felicissimo anche di un altro dato: tutti i nostri sei piloti sono saliti sul podio nel corso della stagione”, ha aggiunto l’Ing. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

