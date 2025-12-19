Drogata dal titolare e violentata nell’azienda Le telecamere riprendono tutto

Una grave vicenda scuote Prato: un uomo di 59 anni è stato fermato con l'accusa di aver violentato una giovane dipendente dopo averle somministrato la droga dello stupro. Le telecamere hanno immortalato i momenti, sollevando pesanti interrogativi sulla sicurezza sul lavoro e sui rischi di violenza. Un episodio che richiama l’attenzione sulla necessità di maggiore tutela e prevenzione.

© Lanazione.it - Drogata dal titolare e violentata nell’azienda. Le telecamere riprendono tutto Prato, 19 dicembre 2025 – Un uomo di 59 anni è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto la notte scorsa con l'accusa di aver violentato a Prato una sua giovane dipendente dopo averle somministrato la cosiddetta droga dello stupro. Carabinieri - notte Luca CastellaniFotoCastellani La ricostruzione dei fatti. Tutto sarebbe avvenuto lunedì scorso nei locali della stessa ditta, e la violenza sessuale “risulta essere stata documentata dalle immagini della videosorveglianza ” dell'azienda come rende noto la procura di Prato dando notizia del fermo dell'uomo, di nazionalità italiana, già noto alle forze dell'ordine per reati vari. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Prato: 24enne drogata e violentata dal datore di lavoro, arrestato Leggi anche: Quattro uomini entrano in casa mentre stende il bucato: "Ho urlato a più non posso". Le telecamere riprendono tutto La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Assume cocaina in un pub: titolare lo massacra di botte >>> https://tinyurl.com/yc5rby4y - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.