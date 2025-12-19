Una giovane donna di 24 anni viene vittima di violenza all’interno dell’azienda in cui lavora. Le telecamere documentano ogni momento, mentre un uomo di 59 anni viene fermato con l’accusa di averla violentata dopo averle somministrato la droga dello stupro. Un episodio che scuote la città di Prato e riaccende il dibattito sulla sicurezza e le responsabilità sul posto di lavoro.

© Lanazione.it - Drogata dal titolare e violentata nell’azienda: la vittima ha 24 anni. Le telecamere riprendono tutto

Prato, 19 dicembre 2025 – Un uomo di 59 anni è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto la notte scorsa con l'accusa di aver violentato a Prato una sua giovane dipendente dopo averle somministrato la cosiddetta droga dello stupro. Carabinieri - notte Luca CastellaniFotoCastellani La ricostruzione dei fatti. Tutto sarebbe avvenuto lunedì scorso nei locali della stessa ditta, e la violenza sessuale “risulta essere stata documentata dalle immagini della videosorveglianza ” dell'azienda come rende noto la procura di Prato dando notizia del fermo dell'uomo, di nazionalità italiana, già noto alle forze dell'ordine per reati vari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Drogata dal titolare e violentata nell’azienda. Le telecamere riprendono tutto

Leggi anche: Violentata in strada di notte, la vittima ha 24 anni: chi è l’aggressore

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Assume cocaina in un pub: titolare lo massacra di botte >>> https://tinyurl.com/yc5rby4y - facebook.com facebook