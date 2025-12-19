Droga armi e quasi 14mila euro in casa | arrestato 24enne a Napoli
Maxi sequestro della Polizia di Stato dopo una perquisizione domiciliare: trovati contanti, una pistola, munizioni, droga e un impianto di videosorveglianza. Denunciato il padre. Droga, armi e una ingente somma di denaro contante: è il bilancio di un’operazione condotta dagli agenti del Commissariato Dante della Polizia di Stato di Napoli, che ha portato all’arresto di . 🔗 Leggi su 2anews.it
