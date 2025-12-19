Droga armi e quasi 14mila euro in casa | arrestato 24enne a Napoli

Maxi sequestro della Polizia di Stato dopo una perquisizione domiciliare: trovati contanti, una pistola, munizioni, droga e un impianto di videosorveglianza. Denunciato il padre. Droga, armi e una ingente somma di denaro contante: è il bilancio di un’operazione condotta dagli agenti del Commissariato Dante della Polizia di Stato di Napoli, che ha portato all’arresto di . 🔗 Leggi su 2anews.it

Droga, pistola e 14mila euro: pusher arrestato e padre denunciato - Hanno sequestrato droga ma anche una ingente somma di denaro, quasi 14mila euro, gli agenti del commissariato "Dante" della Polizia di Stato di Napoli, che dopo avere trovato un 24enne già noto alle f ...