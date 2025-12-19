Dritto e Rovescio clamoroso | Mario Giordano entra in studio al posto di Paolo Del Debbio e poi l’annuncio

Nella puntata di giovedì 18 dicembre di Dritto e Rovescio, un colpo di scena ha sconvolto gli spettatori: Mario Giordano ha preso il posto di Paolo Del Debbio, aprendo la trasmissione con un annuncio inatteso. Un cambio di conduzione che ha attirato immediatamente l’attenzione, creando aspettative e curiosità sul proseguo della serata. Un episodio che rimarrà sicuramente nella memoria dei telespettatori di Rete 4.

© Tvzap.it - Dritto e Rovescio, clamoroso: Mario Giordano entra in studio al posto di Paolo Del Debbio e poi l’annuncio La puntata di Dritto e Rovescio andata in onda nella serata di giovedì 18 dicembre su Rete 4 si è aperta con un cambio di conduzione che ha sorpreso il pubblico. Al posto del consueto padrone di casa Paolo Del Debbio, a guidare il talk è stato il collega Mario Giordano, chiamato a intervenire in sostituzione per un’assenza comunicata all’ultimo momento. L’esordio di Giordano è servito a chiarire immediatamente la situazione agli spettatori, spiegando la ragione della mancata presenza del conduttore titolare e rassicurando sulla regolare messa in onda del programma. Leggi anche: “Hai vinto tu!”. 🔗 Leggi su Tvzap.it Leggi anche: “Perché ci sono io”. Dritto e Rovescio,: Mario Giordano al posto di Paolo Del Debbio e poi l’annuncio Leggi anche: “Dritto e Rovescio”, Paolo Del Debbio una furia: caos in studio (VIDEO) Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il corto circuito della sinistra mai riparato | .it; Dritto e Rovescio, clamoroso Paolo Del Debbio: cosa regala all'88enne. Paolo Del Debbio assente a Dritto e Rovescio e sostituito da Mario Giordano "per un malanno", come sta - Mario Giordano ha sostituito a sopresa alla conduzione di Dritto e Rovescio Paolo Del Debbio, rimasto a casa per un "piccolo malanno di stagione" ... virgilio.it

Troupe Dritto e Rovescio aggredita a Torino/ Membro della gang di Don Ali in azione? Cosa è successo - La troupe di Dritto e Rovescio è stata aggredita a Torino: un ragazzo incappucciato ha distrutto il parabrezza dell'auto. ilsussidiario.net

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: dal decreto sicurezza al crescente divario tra ricchezza e povertà. I temi della puntata - Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Oggi 13 novembre 2025 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di ... affaritaliani.it

Il Maestro Massari ieri sera è stato ospite della Trasmissione Dritto e Rovescio su Rete4. - facebook.com facebook

L'opinione di Iginio Massari sul lusso e la ricchezza. #drittoerovescio x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.