Dove vedere in tv Perugia-Volei Renata Mondiale per club volley 2025 | orario semifinale programma streaming

Il prossimo 20 dicembre alle 22:30 italiane, i tifosi di volley potranno seguire la semifinale del Mondiale per Club 2025 tra Perugia e Volei Renata. Un appuntamento imperdibile che promette spettacolo e grandi emozioni. Ecco tutte le informazioni su orario, programma e come seguire la partita in streaming, per non perdere nemmeno un momento di questa avvincente sfida internazionale.

© Oasport.it - Dove vedere in tv Perugia-Volei Renata, Mondiale per club volley 2025: orario semifinale, programma, streaming Sabato 20 dicembre (ore 22.30 italiane) si giocherà Perugia-Volei Renata, semifinale del Mondiale per Club 2025 di volley maschile. I Campioni d'Europa incroceranno la compagine brasiliana a Belem (Brasile), in un testa a testa che si preannuncia avvincente, equilibrato e appassionante: bisognerà farsi forza contro l'infuocata torcida che sosterrà gli arrembanti padroni di casa per meritarsi l'accesso all'atto conclusivo e inseguire il terzo titolo iridato della storia dopo quelli conquistati nel 2022 e nel 2023. I Block Devils si presenteranno all'appuntamento da imbattuti, dopo aver primeggiato nel gruppo B grazie ai successi ottenuto contro i libici dello Swehly (3-0), i giapponesi dell'Osaka Bluteon (3-2) e i brasiliani del Sada Cruzeiro (3-0).

Mondiale per club di pallavolo 2025: gironi, programma, calendario e dove vedere le partite di Perugia in diretta · Volley maschile - Sarà la Sir Susa Scai Perugia a rappresentare l'Italia al prossimo Campionato del mondo per club di pallavolo maschile, in programma dal 16 al 21 dicembre nella città brasiliana di Belém. olympics.com

