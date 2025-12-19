Dove vedere in tv Milano-Chieri A1 volley femminile | orario programma streaming

Sabato 20 dicembre alle 20.00 si accendono i riflettori sulla sfida tra Milano e Chieri, valida per la quindicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati, con possibilità di seguire il match in tv e streaming. Ecco tutte le informazioni su orario, programma e come seguire l'incontro in diretta.

Sabato 20 dicembre (ore 20.00) si giocherà Milano-Chieri, incontro valido per la quindicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Scontro imperdibile tra la quinta e la quarta forza del campionato: le meneghine sono reduci dal successo al tie-break nel derby contro Bergamo e hanno subito il sorpasso da parte delle piemontesi, che hanno regolato Firenze con un secco 3-0. Le due compagini sono in scia a Novara e Scandicci, chi riuscirà ad avere la meglio in questo scontro diretto si rilancerà ulteriormente in graduatoria. Le padrone di casa potrebbero partire con i favori del pronostico, ma le ospiti stanno attraversando un eccellente momento di forma e hanno tutte le carte in regola per inventarsi il colpaccio all’Allianz Cloud. 🔗 Leggi su Oasport.it

