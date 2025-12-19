Dove vedere in tv Cuneo-Conegliano A1 volley femminile | orario programma streaming

Sabato 20 dicembre alle 19.30 si disputa Cuneo-Conegliano, uno degli appuntamenti più attesi della quindicesima giornata di Serie A1 femminile di volley. Un match che promette spettacolo tra due squadre di alto livello, con la partita trasmessa in diretta TV e streaming. Ecco tutte le informazioni su orario, programma e modalità di visione per non perderti nemmeno un istante di questa sfida emozionante.

Sabato 20 dicembre (ore 19.30) si giocherà Cuneo-Conegliano, incontro valido per la quindicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Le Pantere riprenderanno la loro avventura in campionato dopo aver perso la finale del Mondiale per Club contro Scandicci e cercheranno prontamente di rialzare la testa, lasciandosi alle spalle lo scivolone di San Paolo. Le piemontesi sono invece reduce dall’affermazione ottenute al tie-break contro Macerata nell’ultimo turno di Serie A1. La corazzata veneta si presenterà all’appuntamento da capolista e imbattuta nel torneo, ma la trasferta in Piemonte non andrà presa sottogamba: le Campionesse d’Europa dovranno infatti fare i conti con una formazione in piena lotta per non retrocedere e che, galvanizzata dal proprio pubblico, sarà ulteriormente motivata nell’andare a caccia di punti pesanti per la classifica contro la capolista. 🔗 Leggi su Oasport.it

