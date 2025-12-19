Dove vanno in vacanza i fiorentini per Natale e Capodanno? Le tendenze dei viaggi per le festività

Firenze, 19 dicembre 2025 – Una tendenza che parla chiaro: i fiorentini per Natale preferiscono la tradizione, stare a casa e festeggiare in famiglia. Il 25 dicembre resta saldamente ancorato alla dimensione familiare e domestica, tra cene, pranzi e scambio regali. Il periodo successivo, invece, dal 26 dicembre fino ai primi giorni di gennaio, è visto come l’occasione giusta per partire. Secondo alcune agenzie di viaggio di Firenze, il quadro delle festività 2025 conferma il trend: “Natale a casa e poi si parte dal 26 per festeggiare il Capodanno”, come spiegano dall’agenzia “Baiana Tour operator". 🔗 Leggi su Lanazione.it

