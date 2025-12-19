Dove va la mobilità del futuro

La mobilità del futuro si sta delineando con investimenti senza precedenti, superando i 18 miliardi di euro nel 2025. Di questi, circa 7 miliardi saranno destinati a realizzare le ambiziose tappe del Pnrr, segnando un’importante svolta verso soluzioni più sostenibili, innovative e resilienti. Un cambiamento che plasmerà il nostro modo di muoverci, contribuendo a un modello di mobilità più efficiente e rispettoso dell’ambiente.

© Tpi.it - Dove va la mobilità del futuro Investimenti da record, pari oltre 18 miliardi di euro nel 2025, di cui circa 7 miliardi destinati all’attuazione del Pnrr. Più di 35mila treni riportati in orario con una crescita della puntualità di 3 punti percentuali per l’Alta Velocità. Aumento dei passeggeri a livello sia nazionale (577 milioni) sia internazionale (253 milioni, +15% rispetto al 2024). Avanzamento nel rinnovo della flotta con la consegna di 241 nuovi mezzi a basso impatto ambientale – treni ma anche autobus – fra cui il Frecciarossa 1000 di nuova generazione. E poi la nascita di FS Energy, la nuova società dedicata all’approvvigionamento e all’efficienza energetica del Gruppo. 🔗 Leggi su Tpi.it Leggi anche: Iscrizioni aperte per 'Va' dove ti porta il bus', per educare alla mobilità sostenibile Leggi anche: ToMove4Future, ecco la mobilità urbana del futuro Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Al CES 2026 LG ridisegna il futuro della mobilità | l’auto diventa uno spazio intelligente e affettivo. La nuova telecabina di Parigi: mobilità del futuro? Mobilità del futuro, ad Imola va in scena la guida autonoma. Un percorso urbano completo, con fermate, semafori, attraversamenti pedonali e rotatorie, ma tutto gestito senza intervento umano grazie a sensori LiDAR, radar, telecamere e sistemi di AI. Il test, rea - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.