Quando un progetto scientifico riesce a superare di quasi dieci volte i propri obiettivi iniziali, non si tratta soltanto di efficienza operativa. È il segnale che una visione ha trovato terreno fertile. A Mosul, città irachena ancora impegnata a rimarginare le ferite di anni di conflitto, si è ufficialmente concluso il progetto di start-up del primo centro trapianto di cellule staminali ematopoietiche presso l’Al Hadbaa Hospital, segnando un passaggio storico per la sanità locale e per centinaia di famiglie colpite da gravi patologie del sangue. Avviato nel 2023, il progetto è stato coordinato dalla dottoressa Marta Verna, pediatra della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza, e gestito dalla Fondazione AVSI, con il sostegno finanziario del governo iracheno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dove la scienza ricostruisce il futuro dei talassemici: eseguiti a Mosul 38 trapianti grazie a un progetto italiano

Leggi anche: Ricerca, Fondo italiano per la Scienza: alla Campania 38,5 milioni per 28 progetti

Leggi anche: Fondo Italiano per la Scienza: 1,5 milioni di euro all’Università di Perugia per il progetto FLOR

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La semiotica neurologica è l’arte (e la scienza) di leggere i segni che il sistema nervoso ci invia. Attraverso domande mirate e semplici test, il medico ricostruisce dove si trova il problema (cervello, midollo, nervi periferici) e che natura potrebbe avere. Cosa v - facebook.com facebook