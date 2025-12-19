Double Degree alla Cattolica | festa per 48 studenti proclamati dottori

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto all’auditorium Mazzocchi del campus di Piacenza, il Graduation day del Double Degree, la cerimonia dal gusto anglosassone (conclusasi con il consueto lancio del tocco) della facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica. Vestiti in toga e tocco, sono stati 48 (36. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

Leggi anche: A Piacenza il Graduation Day del Double Degree per 48 neolaureati

Leggi anche: Double Degree: la nuova destinazione porta in Cina

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Double Degree alla Cattolica: festa per 48 studenti proclamati dottori - All’auditorium Mazzocchi del campus di Piacenza il Graduation day del Double Degree, la cerimonia dal gusto anglosassone (conclusasi con il consueto lancio del tocco) della facoltà di Economia e Giuri ... ilpiacenza.it

Double Degree, venerdì “Graduation day” per 48 neolaureati della Cattolica - 30, nell’auditorium Mazzocchi del campus di Piacenza, il Graduation day del Double Degree, la ... piacenzasera.it

Università Cattolica. Festa di laurea per i primi medici “inglesi” - Sono 39 i primi medici Ue ed extra Ue che hanno completato il primo percorso di studi del Corso di laurea in Medicine and Surgery che si svolge interamente in lingua inglese. quotidianosanita.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.