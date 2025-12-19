doppio live per marco j mammi tutto esaurito a casalgrande

Marco J Mammi, cantautore e polistrumentista emiliano, torna con un doppio live imperdibile a Casalgrande. Presentando il suo nuovo album

Il cantautore e polistrumentista emiliano Marco J Mammi presenta il suo nuovo album "Massaciòcet" in due concerti, entrambi previsti da "tutto esaurito", domani sera alle 21 e domenica alle 17 al teatro di Casalgrande. Sarà anche l’occasione per presentare lo spettacolo che andrà in tour nel corso del 2026 e la big band di 8 elementi che lo accompagnerà. Dopo due album di grande successo e anni di intensa attività live, Marco J Mammi si prepara a tornare sui palchi con il tour 2026, che prenderà il via dal nuovo disco "Massaciòcet", in uscita in occasione dei due concerti di questo fine settimana, accompagnato da Christian Jimmy Malagoli alla chitarra, Lele Venturini al basso, Domenico Bolettieri alle tastiere, Alessandro Sartori alla batteria, Davide Borghi alla regia video. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

