Doppio incidente a Monza traffico in tilt

Doppio incidente sul viale Gian Battista Stucchi, oggi 19 dicembre poco dopo le 14. Un doppio sinistro che ha letteralmente paralizzato il traffico a Monza.Gli incidentiIl primo incidente si è verificato alle 14:18 è ha visto coinvolte nel sinistro due auto e tre persone, due uomini di 69 e 22. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: Incidente a Monza: 28enne in ospedale e traffico in tilt

Leggi anche: Doppio incidente sulla Ss36: traffico in tilt

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Doppio incidente sulla Ss36: traffico in tilt; Incidente sull'Autostrada A4 manda il traffico in tilt: coda di cinque chilometri; Due incidenti nella galleria di Monza paralizzano il traffico verso Milano; Doppio incidente sulla A4, allertato anche l'elisoccorso: traffico in tilt.

Due incidenti nella galleria di Monza paralizzano il traffico verso Milano - 45: due incidenti nella mattinata di lunedì sulla Strada statale 36 hanno mandato completamente in tilt il traffico tra Monza e Milano, in direzione sud. milanotoday.it

Pedone investito sulla Monza-Saronno a Limbiate: due feriti, traffico in tilt - Un incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 9 a Limbiate, lungo la trafficata Monza- ilnotiziario.net