Dopo l' emergenza ecco la soluzione | una telecamera in un punto critico del territorio

Dopo un’intensa emergenza, l’amministrazione comunale di Noventa Padovana ha installato una nuova telecamera OCR all’imbocco di via Foscolo. Questa innovativa tecnologia permette di leggere e registrare tutte le targhe dei veicoli in entrata e in uscita, rafforzando la sicurezza e prevenendo futuri episodi di furto nella zona. Un intervento mirato per tutelare il territorio e garantire maggiore tranquillità ai cittadini.

Una nuova telecamera OCR, in grado di leggere e registrare tutte le targhe dei veicoli in entrata e in uscita, è stata installata dall’amministrazione comunale all’imbocco di via Foscolo a Noventa Padovana, teatro la scorsa estate di una serie di furti e tentati furti che hanno suscitato la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

A luglio amministrazione comunale e residenti di via Foscolo a Noventa Padovana si sono incontrati con le forze dell'ordine per trattare lo scottante tema dei furti.

