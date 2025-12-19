Dopo l’assoluzione di Salvini è urgente bandire le navi delle Ong come è già stato fatto da altri Paesi europei

Dopo l’assoluzione di Salvini, si torna a discutere con urgenza di una questione cruciale: la gestione delle navi delle ONG nel Mediterraneo. La sentenza della Cassazione ha ribadito l’innocenza del ministro, ma evidenzia ancora una volta le complessità e le responsabilità internazionali legate alle operazioni di salvataggio. È arrivato il momento di adottare misure decise, come già fatto da altri Paesi europei, per garantire ordine e sicurezza.

© Ilprimatonazionale.it - Dopo l’assoluzione di Salvini è urgente bandire le navi delle Ong, come è già stato fatto da altri Paesi europei Roma, 19 dic – In attesa delle motivazioni della Cassazione che hanno confermato l’assoluzione del ministro Matteo Salvini perché “il fatto non sussiste” in merito alle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio, nella sentenza di primo grado si leggeva che spettava alla Spagna, quale Stato di bandiera della nave della Ong Open Arms, la responsabilità di assegnare un porto di sbarco agli immigrati a bordo. Quindi, l’Italia non aveva alcun obbligo di far sbarcare gli immigrati traghettati verso l’Italia dalla nave spagnola di Open Arms. Una domanda sorge spontanea: perché tutte le navi delle Ong si sono concentrate nel Mediterraneo centrale, chiedendo poi lo sbarco degli immigrati esclusivamente allo Stato italiano, invece di dividersi tra le altre rotte migratorie in mare? Ad esempio, Open Arms rifiutò l’offerta della Spagna di un porto di sbarco, tergiversando per ben 19 giorni davanti alle coste italiane. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it Leggi anche: Media: "Nella bara consegnata da Hamas i resti di un ostaggio già restituito" | Netanyahu convoca riunione urgente dopo violazione Leggi anche: Open Arms, Salvini dopo assoluzione: stanotte ho dormito bene La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Matteo Salvini era accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda Open Arms. I giudici della quinta sezione della Cassazione hanno rigettato il ricorso per saltum presentato dalla Procura di Palermo dopo l'assoluzione di primo grado. “ - facebook.com facebook Open Arms, #Salvini dopo l’assoluzione: stanotte ho dormito bene x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.