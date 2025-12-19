Dopo 41 anni, Last Christmas conquista la vetta della classifica Billboard Global 200, superando Mariah Carey. Per la prima volta dal suo debutto nel settembre 2020, un brano natalizio si afferma come numero uno al mondo, segnando un nuovo capitolo nella musica festiva e sorprendendo gli appassionati di tutto il globo.

© Cinemaserietv.it - Dopo 41 anni, Last Christmas batte Mariah Carey: è la canzone numero uno al mondo

Per la prima volta dalla sua nascita nel settembre 2020, la classifica Billboard Global 200 vede un nuovo brano natalizio conquistare la vetta, spodestando il dominio apparentemente inattaccabile di Mariah Carey. La canzone che ha compiuto questa impresa storica è Last Christmas dei Wham!, il classico del 1984 scritto da George Michael che ha conquistato il primo posto globale nella settimana del 15 dicembre 2025. Questo significa anche che moltissimi, purtroppo, avranno perso la loro Whamaggeddon! Il sorpasso rappresenta un evento eccezionale nel panorama musicale delle festività. All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey aveva infatti dominato la classifica globale per un record di 19 settimane complessive dal dicembre 2020, affermandosi come l’unico brano natalizio ad aver mai raggiunto la posizione numero uno su questo chart che monitora le performance musicali a livello mondiale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

