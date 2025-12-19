© Puntomagazine.it - Donum – Le Cronache del Vuoto il nuovo romanzo di Cristian Scapin

Viaggio nello sconosciuto: ciò che resta dopo la lettura di Donum, il romanzo di Cristian Scapin. Titolo: Donum. Le Cronache del Vuoto – Tomo Primo Autore: Cristian Scapin Pagine: 640 Genere: Fantascientifico, Sci-Fi Disponibilità: Amazon, IBS, Libraccio, Mondadori Store e principali store digitali. Link di vendita. Ci sono romanzi di fantascienza che mirano a impressionare il lettore attraverso l’impatto visivo, altri attraverso trame mirabolanti e sorprendenti, altri ancora si servono di uno spiccato senso di avventura. Donum. Le Cronache del Vuoto – Tomo Primo di Cristian Scapin sceglie una strada diversa, meno battuta e sicuramente più interessata a far riflettere il lettore che a stupirlo con colpi di scena. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Leggi anche: Donum. Le Cronache del Vuoto – L’etica del viaggio nello spazio di Cristian Scapin

Leggi anche: Tre ciotole, perché il film tratto dal romanzo di Michela Murgia è un involucro vuoto