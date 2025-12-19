Donata al vescovo statuina del Presepe | simbolo di integrazione inclusione sicurezza sul lavoro

BRINDISI - Confartigianato e Coldiretti hanno consegnato la statuina del presepe che quest’anno rappresenta il lavoro nei settori dell’agricoltura e delle costruzioni, con l’obiettivo di far emergere i temi dell’integrazione e dell’inclusione anche attraverso la cultura della sicurezza sul lavoro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

