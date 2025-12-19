Dominik Paris applaude Franzoni | Finalmente i giovani ci spingono hanno capito come fare…

Dominik Paris riconosce il valore dei giovani sciatori, sottolineando come abbiano compreso il modo di spingere avanti. Nonostante la sua prova nel superG di Val Gardena non sia stata quella sperata, l’attenzione si sposta sull’entusiasmo e il talento emergente che stanno rivoluzionando il mondo dello sci alpino. Un segnale positivo per il futuro, con le nuove leve pronte a lasciare il segno in Coppa del Mondo.

Dominik Paris non è riuscito a eccellere nel superG della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo l’eccellente terzo posto conseguito nella discesa libera disputata ieri (con cancelletto di partenza abbassato, era il recupero dell’evento cancellato a Beaver Creek), l’altoatesino ha faticato sulle nevi di casa e non è andato oltre la 25ma posizione. Il talento della Val d’Ultimo ha accusato un ritardo di 1.29 dal ceco Jan Zabystran, che ha sorpreso tutti con il pettorale numero 29 e ha vinto in maniera incredula sulla mitica Saslong, battendo il fenomeno svizzero Marco Odermatt di 22 centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

