Domenica Montevarchi-Prato I numeri di una classica del calcio toscano

Domenica Montevarchi-Prato si preannuncia come una sfida imperdibile nel calcio toscano, con un’atmosfera carica di passione e entusiasmo. Al Brilli Peri il pubblico delle grandi occasioni riempirà gli spalti, trascinato dall’esodo dei tifosi lanieri e dall’aria di grande attesa. Una giornata di calcio che promette emozioni e spettacolo, accendendo i cuori di appassionati e sostenitori di entrambe le squadre.

© Sport.quotidiano.net - Domenica Montevarchi-Prato. I numeri di una classica del calcio toscano Arezzo, 19 dicembre 2025 – Montevarchi-Prato infiamma la domenica rossoblù e al Brilli Peri, complice anche l’esodo dei tifosi lanieri, è atteso il pubblico delle grandi occasioni. Ci tuffiamo nei ricordi grazie agli storici Leonardo De Nicola e Dimitri Lepri. Dopo 6 anni le due squadre tornano ad affrontarsi sul terreno montevarchino: l’ultima volta accadde il 24 marzo 2019 con il successo dei padroni di casa, allenati dall’attuale tecnico azzurro Simone Venturi. Il 3-2 portò la firma di Biagi, autore di una doppietta, e di Masini. Sono 52 i confronti di campionato, con 21 successi pratesi, 15 aquilotti e 16 risultati di parità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Leggi anche: Ultima prova a Montevarchi del Campionato toscano motocros Leggi anche: Roma-Inter, La Sfida Infinita n.184: una Classica del Calcio Italiano Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Domenica Montevarchi-Prato. I numeri di una classica del calcio toscano - Prato infiamma la domenica rossoblù e al Brilli Peri, complice anche l’esodo dei tifosi lanieri, è atteso il pubblico delle grandi occasioni. msn.com

Prato, assalto ai tre punti. Derby in casa Mencagli - A distanza di due mesi e mezzo dall’ultima volta, Prato e Aquila Montevarchi si affronteranno di nuovo domenica (calcio d’avvio alle 14. msn.com

Malotti: "Montevarchi, il Prato si può battere" - L’allenatore ha allenato le due formazioni e forse domenica sarà al Brilli Peri: "Rossoblù in grande crescita" ... msn.com

@acprato1908 Domenica 21 Dicembre 14:30 Stadio Brilli Peri - Montevarchi Info biglietteria sul nostro sito: https://aquilamontevarchi.it/aquila-montevarchi-ac-prato/ #footballtime #squad #seried #aquilamontevarchi1902 - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.