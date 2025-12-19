Disney Plus le uscite di dicembre 2025 | Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo

Scopri le novità di dicembre 2025 su Disney Plus, tra film e serie TV imperdibili. Tra le anteprime più attese, torna Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, insieme a tante altre sorprese che arricchiranno il catalogo del mese. Preparati a vivere nuove avventure, emozioni e magie direttamente dal salotto di casa tua. Ecco la lista completa delle uscite di dicembre, per un mese ricco di intrattenimento senza fine.

© 2anews.it - Disney Plus, le uscite di dicembre 2025: Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo Disney Plus. Ecco la lista delle migliori uscite, tra film e serie tv del canale di streaming per il mese di dicembre 2025. Arrivano le ultime anticipazioni per quanto riguarda le uscite di Disney Plus, popolare canale di streaming del colosso americano Disney. Scopriamo insieme quali sono i migliori programmi in arrivo per il mese .

Disney+, tutte le uscite di dicembre 2025 - Ambientata durante l’era dell’Alta Repubblica, segue i giovani Jedi Kai Brightstar, Lys Solay e Nubs m ... today.it

5 cose da vedere in streaming su Disney Plus a dicembre 2025 - Da segnalare la Stagione 2 di Percy Jackson e gli Dei dell'OIimpo e la docuserie Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show. spaziogames.it

Disney+ e Hulu dicembre 2025

