Disney oggi Amazon domani | si estende la rete di OpenAI per la sfida a Google

Disney oggi, Amazon domani: OpenAI amplia la sua rete per sfidare Google, che risponde con Gemini 3. In un panorama tecnologico in rapido mutamento, le grandi aziende rafforzano alleanze e partnership per conquistare il mercato dell'intelligenza artificiale, puntando a innovazioni che ridefiniscono il futuro digitale.

Google scende prepotentemente in campo con Gemini 3 e OpenAI, la società di Sam Altman, “madre” di ChatGpt, rilancia con nuove partnership e alleanze. In prospettiva, infatti, sono molto importanti i legami che il laboratorio di San Francisco ha stretto con Disney e le discussioni su una futura entrata di Amazon nel suo capitale. Due notizie parallele ma che parlano di trend in evoluzione e convergenze. Andiamo con ordine. L’accordo tra Altman e la Disney. Quando l’11 dicembre il Ceo di Disney Bob Iger ha annunciato alla Cnbc che Burbank punterà 1 miliardo di dollari nel capitale di OpenAI garantendo alla piattaforma di generazione d’immagini Sora la disponibilità dei personaggi del suo immenso catalogo, la notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

