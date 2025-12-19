Discorso ad alte cariche Mattarella insiste su difesa comune europea contro Russia | Ue costruisca pace permanente in Ucraina - VIDEO
Durante il suo intervento, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affrontato i principali nodi dell’attuale scenario internazionale e interno, dalla guerra in Ucraina all’impegno dell’Europa per una difesa comune, dalla tutela della democrazia alla partecipazione elettorale, fino al qua. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Piano di pace Usa-Russia su Ucraina, Ue boccia risoluzione in 28 punti, Kallas insiste: “Per porre fine a guerra serve nostro ok e quello di Kiev"
Leggi anche: Mattarella alle alte cariche dello Stato: “La spesa per la difesa collettiva oggi è necessaria”
Ucraina, Mattarella difende il modello democratico e cita Roosevelt: "Coltiviamo ogni spiraglio di pace permanente" - Ucraina, Mattarella difende il modello democratico e cita Roosevelt: "Coltiviamo ogni spiraglio di pace permanente" ... affaritaliani.it
Il discorso presidenziale come momento istituzionale centrale - Il discorso del Presidente della Repubblica alle alte cariche dello Stato tra richiami costituzionali e sfide del sistema istituzionale. policymakermag.it
Mattarella, spesa per difesa poco popolare ma mai così necessaria - "La spesa per dotarsi di efficaci strumenti che garantiscano la difesa collettiva è sempre ... msn.com
