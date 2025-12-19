Discorso ad alte cariche di Stato Mattarella insiste su difesa comune europea contro Russia | Ue costruisca pace permanente in Ucraina - VIDEO
Durante il suo intervento, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affrontato i principali nodi dell’attuale scenario internazionale e interno, dalla guerra in Ucraina all’impegno dell’Europa per una difesa comune, dalla tutela della democrazia alla partecipazione elettorale, fino al qua. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Discorso ad alte cariche, Mattarella insiste su difesa comune europea contro Russia: “Ue costruisca pace permanente in Ucraina” - VIDEO
Leggi anche: Mattarella alle alte cariche dello Stato: “La spesa per la difesa collettiva oggi è necessaria”
Il discorso alle alte cariche dello Stato: il significato; Mattarella e l’allarme disinformazione: la critica all’Ue (e alle sue politiche) sta diventando illegittima?; L’onore di un Alpino; Abu Mazen incontra Meloni, poi il discorso ad Atreju: Lo Stato di Palestina non deve spaventare nessuno.
Il discorso presidenziale come momento istituzionale centrale - Il discorso del Presidente della Repubblica alle alte cariche dello Stato tra richiami costituzionali e sfide del sistema istituzionale. policymakermag.it
Natale al Quirinale, scambio di auguri tra le cariche dello Stato: gli ospiti (da Meloni a Draghi), il siparietto Schlein-Renzi e il brindisi - Il discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma anche il brindisi di auguri e le battute tra colleghi. msn.com
Al Quirinale gli auguri di Natale di Mattarella alle alte cariche dello Stato: “La politica non guardi alle elezioni, ma al bene comune” - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale durante gli auguri di Natale con le alte cariche dello Stato. dire.it
Il presidente Mattarella, sottolinea l'importanza della Difesa militare,nel suo discorso per gli auguri alle alte cariche dello Stato.”La spesa per dotarsi di efficaci strumenti che garantiscano la difesa collettiva è sempre stata comprensibilmente poco popolare”. x.com
«Un governo di centrodestra non limiterà mai le libertà esistenti». Giorgia Meloni lo dice il 25 ottobre 2022, nell’aula della Camera dei deputati, durante il discorso programmatico per la fiducia al suo governo, il primo atto politico formale della XIX legislatura. L - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.