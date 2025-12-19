Discariche abusive in città la denuncia del Wwf Caserta | Non ci fermeremo davanti a questo scempio
Il Wwf Caserta denuncia con fermezza l'aumento delle discariche abusive a Mondragone, scoprendo cumuli di rifiuti indifferenziati nelle campagne alle spalle del Palazzetto dello Sport e in località Torrente Savone. Un fenomeno che danneggia l’ambiente e la qualità della vita dei cittadini. La lotta contro questo scempio continua senza sosta, perché tutelare il territorio è una priorità che non può essere compromessa.
Cumuli di rifiuti indifferenziati scovati in vari punti della città di Mondragone. E' la scoperta fatta dalle guardie venatorie del Wwf Caserta nelle campagne alle spalle del Palazzetto dello Sport e in località Torrente Savone.Il coordinatore Alessandro Gatto, “Non ci fermeremo dinanzi a questo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
