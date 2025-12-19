Discariche abusive in città la denuncia del Wwf Caserta | Non ci fermeremo davanti a questo scempio

Il Wwf Caserta denuncia con fermezza l'aumento delle discariche abusive a Mondragone, scoprendo cumuli di rifiuti indifferenziati nelle campagne alle spalle del Palazzetto dello Sport e in località Torrente Savone. Un fenomeno che danneggia l’ambiente e la qualità della vita dei cittadini. La lotta contro questo scempio continua senza sosta, perché tutelare il territorio è una priorità che non può essere compromessa.

Gestione illecita di rifiuti, due arresti e due denunce a Decimomannu - Due arresti, due denunce e un'area trasformata in discarica abusiva sequestrata. ansa.it

Decimomannu, discarica abusiva di tre ettari e roghi di rifiuti: due arresti - Scoperte anche alcune baracche fatiscenti adibite a ricovero per animali, tenuti in condizioni igienico- msn.com

MESSINA | Le telecamere e le fototrappole piazzate nei punti nevralgici della città diventano un alleato prezioso dei vigili e di Messinaservizi costretta a spendere 2 milioni all'anno per smaltire le discariche abusive IL SERVIZIO - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.