Disastro Grande Fratello gli ascolti della finale sono imbarazzanti | mai così bassi risultato da tv locale

La finale del Grande Fratello segna un clamoroso passo falso: ascolti mai così bassi, risultati da telefilm di provincia. Dopo mesi di polemiche e discussioni, l’edizione non è riuscita a conquistare il pubblico, lasciando spazio a delusione e scetticismo. Un fallimento che mette in discussione il futuro del reality più famoso d’Italia, ormai lontano dai fasti di un tempo.

La finale del Grande Fratello doveva essere il momento del riscatto dopo mesi complicati, polemiche e un'edizione che non ha mai davvero trovato una sua identità. E invece, numeri alla mano, l'epilogo si è trasformato nell'ennesima conferma di un format ormai stanco, incapace di reggere il confronto con la concorrenza e sempre più lontano dai fasti di un tempo. I dati auditel del 18 dicembre parlano chiaro e lasciano poco spazio alle interpretazioni: il Grande Fratello è morto. Ecco gli ascolti della finale del Grande Fratello di ieri sera 18 dicembre: che disastro assoluto!. Nella serata di giovedì 18 dicembre 2025, Rai1 ha dominato senza difficoltà.

