Disastro Grande Fratello gli ascolti della finale sono imbarazzanti | mai così bassi risultato da tv locale
La finale del Grande Fratello segna un clamoroso passo falso: ascolti mai così bassi, risultati da telefilm di provincia. Dopo mesi di polemiche e discussioni, l’edizione non è riuscita a conquistare il pubblico, lasciando spazio a delusione e scetticismo. Un fallimento che mette in discussione il futuro del reality più famoso d’Italia, ormai lontano dai fasti di un tempo.
La finale del Grande Fratello doveva essere il momento del riscatto dopo mesi complicati, polemiche e un’edizione che non ha mai davvero trovato una sua identità. E invece, numeri alla mano, l’epilogo si è trasformato nell’ennesima conferma di un format ormai stanco, incapace di reggere il confronto con la concorrenza e sempre più lontano dai fasti di un tempo. I dati auditel del 18 dicembre parlano chiaro e lasciano poco spazio alle interpretazioni: il Grande Fratello è morto. Ecco gli ascolti della finale del Grande Fratello di ieri sera 18 dicembre: che disastro assoluto!. Nella serata di giovedì 18 dicembre 2025, Rai1 ha dominato senza difficoltà. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Leggi anche: Che vergogna gli ascolti della semifinale del Grande Fratello: flop totale, mai così bassi, Ventura rischia?
Leggi anche: Disastro Grande Fratello, ascolti tv imbarazzanti anche ieri: è flop, bisogna correre ai ripari
Giallo Mediaset, ascolti spariti e poi la doccia fredda: disastro Grande Fratello e Caduta Libera si schianta tra i sospetti; Sandokan fa a pezzi il Grande Fratello: Can Yaman stravince, Simona Ventura perde la battaglia; Ilary Blasi flop, The Couple chiude in anticipo: l'11 maggio l'ultima puntata. E lei cancella i post legati al programma; Che vergogna gli ascolti della semifinale del Grande Fratello: flop totale, mai così bassi, Ventura rischia?.
Simona Ventura ringrazia mediaset ma il suo Grande Fratello è un flop e chiude nel peggiore dei modi - Si è conclusa con un clamoroso flop di ascolti l'edizione del Grande Fratello meno vista di sempre ... ultimenotizieflash.com
Giallo Mediaset, ascolti spariti e poi la doccia fredda: disastro Grande Fratello e Caduta Libera si schianta tra i sospetti - I dati della semifinale del reality di Simona Ventura e del game show di Max Giusti sono arrivati in ritardo e hanno evidenziato due tracolli su Canale 5 ... libero.it
Ascolti tv ieri (18 dicembre): Un Professore chiude dominando, figuraccia finale Grande Fratello - La serie con Alessandro Gassman saluta al 21,8% di share, Simona Ventura si ferma al 16,3%: tutti i dati Auditel ... libero.it
No grillini, non ci avete fatto ridere. Per colpa delle vostre misure scellerate, i cittadini italiani continuano a pagare a caro prezzo il più grande disastro economico della storia della Repubblica. Invece che ironizzare, dovreste chiedere scusa. - facebook.com facebook
No grillini, non ci avete fatto ridere. Per colpa delle vostre misure scellerate, i cittadini italiani continuano a pagare a caro prezzo il più grande disastro economico della storia della Repubblica. Invece che ironizzare, dovreste chiedere scusa. x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.