Dionigi si consola con Gondo, riconoscendone il valore anche infortunato. Il mister commenta la sconfitta col Padova, sottolineando che la squadra ha avuto occasioni e non meritava di perdere, evidenziando le difficoltà offensive. La squadra lavora per migliorare e tornare a sorridere, confidando nei propri mezzi e nel talento di un attaccante che, nonostante le avversità, continua a fare la differenza.

© Sport.quotidiano.net - Dionigi deve rinunciare anche a Gondo: "Merita un monumento: ha giocato infortunato"

Mister Davide Dionigi: ha mandato giù la sconfitta col Padova? "Non meritavamo di perdere. Abbiamo avuto tante occasioni, è mancato qualcosa: lì davanti eravamo troppo corti. Mancava Girma, Novakovich era fuori per influenza e Gondo non era al top". Cedric ha avuto problemi? "Sì, gli va fatto un monumento perchè ha giocato con un problema muscolare. Poi ho dovuto toglierlo per un centrocampista, Basili, e avevo Lambourde, una seconda punta. Gondo per le conseguenze di quel problema non verrà a Pescara. A volte le cose non si sanno, ma si era messo a disposizione con sacrificio". Quindi a Pescara mancheranno: Gondo, Girma e i tre squalificati Papetti, Marras e Charlys. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Viviano si espone: «Derby? Il Milan ha giocato una partita ridicola. L’Inter ha perso e deve interrogarsi sul perché»

Leggi anche: Ivkovic (vice CT croato): “Modric merita un monumento. Tra i 10 più forti della storia”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Reggiana, Dionigi: “Girma rientra in gruppo. In attacco ballottaggio Gondo–Novakovich” - Vigilia di campionato per la Reggiana, attesa domani dal match interno sul prato del 'Mapei Stadium' contro la Virtus Entella. tuttomercatoweb.com

IL CONFRONTO Lunedì pomeriggio alla ripresa degli allenamenti c’è stato un confronto di opinioni tra la squadra, il tecnico Dionigi e il ds Fracchiolla. È stato il ds granata ad evidenziare alcuni aspetti che hanno condizionato il cammino della Reggiana, vedi l - facebook.com facebook