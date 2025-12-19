Dionigi deve rinunciare anche a Gondo | Merita un monumento | ha giocato infortunato

Dionigi si consola con Gondo, riconoscendone il valore anche infortunato. Il mister commenta la sconfitta col Padova, sottolineando che la squadra ha avuto occasioni e non meritava di perdere, evidenziando le difficoltà offensive. La squadra lavora per migliorare e tornare a sorridere, confidando nei propri mezzi e nel talento di un attaccante che, nonostante le avversità, continua a fare la differenza.

Mister Davide Dionigi: ha mandato giù la sconfitta col Padova? "Non meritavamo di perdere. Abbiamo avuto tante occasioni, è mancato qualcosa: lì davanti eravamo troppo corti. Mancava Girma, Novakovich era fuori per influenza e Gondo non era al top". Cedric ha avuto problemi? "Sì, gli va fatto un monumento perchè ha giocato con un problema muscolare. Poi ho dovuto toglierlo per un centrocampista, Basili, e avevo Lambourde, una seconda punta. Gondo per le conseguenze di quel problema non verrà a Pescara. A volte le cose non si sanno, ma si era messo a disposizione con sacrificio". Quindi a Pescara mancheranno: Gondo, Girma e i tre squalificati Papetti, Marras e Charlys. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

