Dimmi La Verità | Augusta Montaruli Fdi | Il centro sociale Askatasuna non ha mai ripudiato la violenza

Ecco #DimmiLaVerità del 19 dicembre 2025. Ospite la vicecapogruppo di Fdi alla Camera Augusta Montaruli. L'argomento del giorno è: "Lo sgombero del centro sociale Askatasuna di Torino". 🔗 Leggi su Laverita.info

Augusta Montaruli (Fdi): «Il centro sociale Askatasuna non ha mai ripudiato la violenza»

Leggi anche: Assalto a La Stampa, Augusta Montaruli: "Il vero legame tra sinistra e Askatasuna"

Leggi anche: La deputata torinese Augusta Montaruli (FdI) è diventata mamma: è nato Zeno Thiago

