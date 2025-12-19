Dimensionamento scolastico 2026 27 | ecco i piani regionali per le scuole accorpate AGGIORNATO con Piemonte

Le Regioni italiane stanno svelando i piani di dimensionamento scolastico per l’anno 2026/27, con aggiornamenti specifici anche per il Piemonte. In questi giorni, gli Uffici scolastici regionali stanno condividendo le strategie di accorpamento e riorganizzazione delle scuole, segnando un passo importante nel futuro dell’istruzione nazionale. Restate aggiornati per scoprire le novità e le possibili implicazioni per studenti e famiglie.

Le Regioni e gli Uffici scolastici regionali stanno rendendo noti in questi giorni i piani di dimensionamento scolastico validi per l’anno scolastico 20262027. I criteri di riferimento sono stati aggiornati con il decreto interministeriale n. 124 del 30 giugno 2025, che modifica quanto disposto dal decreto n. 1272023. L'articolo Dimensionamento scolastico 202627: ecco i piani regionali per le scuole accorpate AGGIORNATO con Piemonte . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Dimensionamento scolastico 2026/27: ecco i piani regionali per le scuole accorpate [AGGIORNATO con Sicilia] Leggi anche: Dimensionamento scolastico 2026/27: ecco i piani regionali per le scuole accorpate [AGGIORNATO con Lombardia] La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. ATP Roma. Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche a.s. 2026/27; Dimensionamento scolastico dell’area Cimina, la protesta delle scuole; Criteri, iscrizioni, trasporti: ecco cosa cambia con gli istituti comprensivi in città. Il vademecum; Dimensionamento scolastico dell’area dei Cimini, protestano docenti e personale Ata. Dimensionamento scolastico, bocciate le richieste di Ciciliano, Castel Madama ed Arsoli: scoppia la protesta dei sindaci - La Città Metropolitana di Roma vara il decreto della rete scolastica per l’anno 2026/2027 e relativi dimensionamenti ma boccia le proposte di alcuni Comuni della ... msn.com

Dimensionamento scolastico Sardegna, il 100% delle autonomie scolastiche salvate: la Giunta rifiuta i tagli imposti dallo Stato - La Regione Sardegna sceglie di non applicare il piano nazionale di ridimensionamento della rete scolastica. orizzontescuola.it

Dimensionamento scolastico dell’area dei Cimini, protestano docenti e personale Ata - Venerdì a Fabrica di Roma è andato in scena lo sciopero contro l’accorpamento di Caprarola a Ronciglione. civonline.it

Dimensionamento scolastico, Palata non ci sta e chiede la revisione - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.