Dimensionamento scolastico 2026 27 | ecco i piani regionali per le scuole accorpate AGGIORNATO con Piemonte
Le Regioni italiane stanno svelando i piani di dimensionamento scolastico per l’anno 2026/27, con aggiornamenti specifici anche per il Piemonte. In questi giorni, gli Uffici scolastici regionali stanno condividendo le strategie di accorpamento e riorganizzazione delle scuole, segnando un passo importante nel futuro dell’istruzione nazionale. Restate aggiornati per scoprire le novità e le possibili implicazioni per studenti e famiglie.
Le Regioni e gli Uffici scolastici regionali stanno rendendo noti in questi giorni i piani di dimensionamento scolastico validi per l’anno scolastico 20262027. I criteri di riferimento sono stati aggiornati con il decreto interministeriale n. 124 del 30 giugno 2025, che modifica quanto disposto dal decreto n. 1272023. L'articolo Dimensionamento scolastico 202627: ecco i piani regionali per le scuole accorpate AGGIORNATO con Piemonte . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
