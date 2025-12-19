Diletta Leotta il look premaman di Natale è sparkling | cosa ha indossato per dare il via alle feste

Diletta Leotta è incinta ma non per questo rinuncia ai party pre-natalizi: ecco il look premaman che ha scelto per dare il via alle feste. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Il primo look premaman di Diletta Leotta: annuncia la gravidanza in coordinato con Aria e Loris Karius

Leggi anche: Quanto costa il bomber coi gattini (con borsetta abbinata) indossato da Diletta Leotta

