digitalizzazione e ai utili per il benessere

L’amministratore delegato di Sesa, Alessandro Fabbroni, sottolinea l’importanza di investimenti in digitalizzazione e intelligenza artificiale per promuovere il benessere, focalizzandosi ora su una crescita organica e sostenibile. Dopo anni di acquisizioni, l’obiettivo è rafforzare le competenze interne, puntando su innovazione e sviluppo, in un contesto in cui la tecnologia si conferma uno strumento chiave per migliorare la qualità della vita e il progresso aziendale.

L'amministratore delegato di Sesa, Alessandro Fabbroni, a margine della presentazione dei conti del primo semestre della società empolese dell' informatica quotata in Borsa, parla di interventi per la crescita organica, vale a dire non più anche per linee esterne (acquisizione di altre società), come per un po' di anni ha fatto. "Considerando la consistente crescita del primo semestre, in attuazione del Paino Industriale 2026-27, prevediamo nell'anno una crescita interna di circa 200 milioni di euro", cifre di tutto rispetto, anche se si parla di una grande impresa quotata in Borsa. L'Ebitda, gli utili prima di interessi e tasse, è già salito in misura importante, così come i ricavi. "Gli obiettivi della società – prosegue l'ad – prevedono una crescita tra il 5 e il 10% nell'anno fiscale (che si chiuderà nell'aprile prossimo, ndr), con un fatturato di 3,6 miliardi, con un ...

Schillaci, 'il ministero impegnato per la digitalizzazione del sistema sanitario' - Sul fronte della digitalizzazione della sanità, il ministero della Salute è impegnato con "riforme e investimenti legati al Pnrr" per garantire "un accesso più equo alle cure, che può dipendere propri ... ansa.it

Digitalizzazione dei processi lavorativi: per aumentare l’efficienza aziendale occorre valorizzare il capitale umano - “Le aziende devono bilanciare la digitalizzazione dei processi lavorativi con la necessità di preservare e valorizzare il capitale umano. ipsoa.it

