‘Digger’ | il Teaser del nuovo film con Tom Cruise

stiamo parlando di Digger, il nuovissimo film che vedrà protagonista la star di Hollywood Tom Cruise, e che sarà diretto dal regista premio Oscar Alejandro González Iñárritu. Il film sarà disponibile nei cinema dal 1 ottobre 2026 Digger (noto precedentemente con il titolo Judy ). Scopriamo insieme le mie indiscrezioni trapelate dal teaser ufficiale. Il nuovo film Warner Bros. Al centro dello scandalo di una grande e scottante trattativa, che sta facendo discutere critica e pubblico, c’è la Warner Bros, a seguito dell’acquisizione confermata da parte del colosso Netflix. Proprio la Warner Bros sta rilasciando alcuni progetti e film importanti, prossimamente al cinema nel 2026. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Lui può impedire la Fine del Mondo... Se non fosse che è stato lui stesso a scatenarla: dopo molte speculazioni, finalmente il nuovo film di Alejandro González Iñárritu, quello con protagonista Tom Cruise, ha un titolo, DIGGER, annunciato con tanto di teaserin - facebook.com facebook

