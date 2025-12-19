Diga di Vetto la visita di Salvini | Servono 12 milioni per partire Li troveremo entro l’estate ’27

La visita di Salvini alla Diga di Vetto segna un passo importante dopo oltre un secolo di attesa. Con un impegno chiaro, il governo punta a reperire entro l’estate 2027 i fondi necessari per completare l’opera, promessa di un futuro più sicuro e sostenibile per la regione. Un progetto meditato e strategico, pronto a concretizzarsi entro i tempi stabiliti.

"La Diga arriva dopo 130 anni di attesa, è stata meditata parecchio ma ci siamo. Non parto con un progetto per rimanere a metà del fiume, e il progetto esecutivo arriverà entro luglio 2027: troveremo i 10-12 milioni di euro necessari. Ma siccome le elezioni ci sono a maggio 2027, ci toccherà vincerle di nuovo". Per la prima volta Matteo Salvini ieri pomeriggio ha camminato sui massi levigati della riva dell’Enza, al lido di Vetto, insieme al Commissario straordinario Stefano Orlandini. Ad accoglierli il segretario della Lega Roberto Salati con i vertici reggiani del partito e il consigliere regionale Matteo Rancan. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

